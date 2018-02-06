باقات مختلفة من الاتصالات لنقل المباريات بمقابل مالي

المواطن- الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، خالد البياري، أن الشركة تنوي طرح باقات مختلفة في المستقبل لنقل المباريات بمقابل مالي، فيما ستكون هناك قنوات مجانية.

وأوضح البياري، في تصريحات إلى قناة “العربية”، أن هناك ثورة رقمية تغير مفاهيم صناعات مختلفة مثل الاتصالات والإعلام، وأن “التقاطع بين الإعلام والاتصالات كان محفزًا مهمًّا لاتخاذنا هذه الخطوة بعد دراسة وافية”.

وبالنسبة إلى تشفير المسابقات، أكد البياري أنه سيكون هناك باقات مختلفة، بعضها سيكون محملًا بميزات مختلفة وستكون بمقابل، وسيكون هناك كذلك مباريات مجانية.

ووقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية، التي تمنح الناقل الجديد حق نقل كافة مسابقة الكرة السعودية لمدة 10 سنوات، مقابل 6 مليار و600 مليون ريال.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن عقد الناقل الجديد قيمته المالية ثلاثة أضعاف العقد السابق، مُشددًا في الوقت ذاته على أن العقد مع شركة الاتصالات السعودية هو أكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط.







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