بالأرقام.. أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في منافسات المسابقة المحلية الموسم الرياضي الجاري.

وتصدر قائمة أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عبدالمجيد السواط، بـ66 خطأً، يليه زميله في الفريق السوري جهاد الحسين بـ54 خطأً.

وحل البرازيلي بيسمارك فيريرا المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بـ51 خطأً.

وجاء بعد ذلك في قائمة أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، الثلاثي نجم نادي الفيصلي البرازيلي لويز غوستافو، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقادسية النيجيري ستانلي أوهاويتشي، ونجم نادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا، بـ48 خطأً.







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