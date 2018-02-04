بالأرقام.. الأهلي يسعى لفوزه التاسع على الاتحاد في الدوري

المواطن - محمد سمعه

سيخوض النادي الأهلي اليوم مواجهةً قويةً ضد جاره نادي الاتحاد في إطار لقاءات الجولة ال20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس عبر تويتر تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد، حيث خاض الفريقان 19 مباراة طوال تاريخ لقاءاتهما في دوري المحترفين.

حقق الأهلي الفوز في 8 مباريات، بينما فاز الاتحاد في 6 لقاءات، وتعادل الفريقان بينهما في 5 مباريات.

سجل الأهلي في مرمى الاتحاد 31 هدفاً، بينما سجل العميد في مرمى الراقي 22 هدفاً.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني ببطولة الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.







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