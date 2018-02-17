بالأرقام.. الهلال حقق هذا الإنجاز بعد هزيمة الشباب

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في تحقيق فوز مهم على حساب نادي الشباب بثنائية مقابل هدف ليستمر في صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر أن الهلال أصبح أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في مسابقة الدوري السعودي برصيد 13 فوزًا.

وسيواجه الهلال نادي الفيصلي في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 2 مارس المقبل.

ويسعى فريق الهلال إلى تحقيق الفوز واستغلال كافة مبارياته المقبلة وذلك من أجل حصد لقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

يتواجد نادي الهلال في صدارة دوري المحترفين في الفترة الحالية برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني الذي تعادل بالأمس مع نادي الفيحاء بهدف لكل فريق.

ويريد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، تحفيز لاعبيه بالفوز في كل المباريات المقبلة في بطولة الدوري لنيل اللقب بعد الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في العام الحالي على يد نادي القادسية.







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