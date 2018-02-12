بالأرقام.. الهلال يسعى لفوزه الـ13 ضد الأندية الإماراتية

المواطن - محمد سمعة

سيواجه نادي الهلال منافسه فريق العين الإماراتي في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويملك الهلال أرقامًا مميزة أمام الأندية الإماراتية في بطولات آسيا حيث سبق للزعيم الفوز في 12 مباراة وتعادل في 9 مباريات.

كما تعرض الهلال للخسارة في خمس لقاءات فقط طوال تاريخ مواجهاته مع الأندية الإماراتية.

وكان نادي الهلال فاز في آخر مباراة له على الأندية الإماراتية، حيث هزم نادي العين بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017.

وتألق النجم البرازيلي كارلوس إدواردو في مباراة الإياب حيث سجل ثلاثة أهداف قاد بهم الزعيم للتأهل إلى دور نصف النهائي.

كما تعادل الهلال في مباراة ذهاب ربع النهائي من البطولة الآسيوية في العام الماضي أمام العين في الإمارات بدون أهداف.

وسبق لنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا في عام 2015 أن تعرض للخسارة من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين في إياب نصف النهائي بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق في المملكة.

يذكر أن نادي الهلال سبق له الفوز بثلاثية نظيفة على نادي العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2014، وخسر في مباراة العودة بثنائية مقابل هدف في الإمارات.

وحقق الهلال الفوز الأكبر له في تاريخ مقابلاته مع الأندية الإماراتية على حساب نادي بني ياس حيث هزمه بسباعية لهدف في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2012.







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