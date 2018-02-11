بالأرقام.. صفقات الشتاء تتألق في الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

نجحت معظم الصفقات الجديدة التي تعاقدت معها الأندية، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في إثبات وجودها سريعًا مع فرقها في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بل كان لهم دور مؤثر في نتائج الجولة الـ21.

وشهدت منافسات الجولة الـ21 من المسابقة المحلية، تسجيل 5 لاعبين أجانب لأول أهدافهم، بعد انضمامهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وسجل نجم نادي النصر الكونغولي جونيور كابانانغا هدفًا في شباك الهلال بعد مرور 8 دقائق فقط على بداية المباراة، وديربي الرياض، أيضًا نجح المغربي أشرف بن شرقي المنضم حديثًا للزعيم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 88.

وأحرز لاعب الرائد البرازيلي أديسون تراباي هدفًا في مرمى الباطن في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل نجم أحد التونسي هشام السيفي هدف الفوز في شباك التعاون.

ونجح نجم نادي الاتفاق التونسي، فخر الدين بن يوسف، في تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين في مرمى الفيحاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.







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