بالأرقام.. مباراة الأهلي والشباب الأكثر حضورًا جماهيريًّا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري حضورًا جماهيريًّا مميزًا، خاصة بعد السماح للعائلات بحضور اللقاءات من الملعب؛ الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الجماهير.

وسجلت مباراة الأهلي والشباب الحضور الجماهيري الأعلى في منافسات الجولة التاسعة عشرة بـ32 ألفًا و199 مشجعًا، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

واحتلت مباراة الاتحاد وأحد المركز الثاني من حيث عدد الحضور الجماهيري في الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حضرها 16 ألفًا و529 متفرجًا، وبفارق كبير، حلت مباراة الهلال والرائد بـ3365 متفرجًا.

ونجح نادي الهلال في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الرائد، وواصل النادي الأهلي ملاحقته على القمة بعد فوزه على الهلال، فيما حل الفيصلي ثالثًا، ثم نادي النصر.







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