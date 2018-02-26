بالأرقام.. من اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري السعودي؟

المواطن - محمد سمعة

يقدم النجم السوري جهاد الحسين لاعب وسط نادي التعاون أداءً أكثر من رائع مع فريقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لقنوات MBC PRO SPORTS على تويتر أن اللاعب جهاد الحسين هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري المحترفين في الموسم الحالي 2017-2018.

وصنع جهاد الحسين 9 أهداف، بينما صنع اللاعب لويز جوستافو لاعب الفيصلي 8 أهداف.

ويتواجد في المركز الثالث اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم الاتحاد والذي صنع 7 أهداف.

بينما يتواجد في المركز الرابع اللاعب يحيى الشهري لاعب النصر والذي صنع 6 أهداف قبل انتقاله لنادي ليجانيس الإسباني.

ويتواجد في المركز الخامس اللاعب جوناثان بينتيز لاعب نادي الباطن والذي صنع 5 أهداف، وصنع اللاعب عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي 5 أهداف كذلك.

وصنع اللاعب منصور الحربي ظهير أيسر النادي الأهلي 5 أهداف خلال الموسم الحالي.

يتواجد نادي التعاون في المركز السادس في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.

وكان التعاون تعادل مع القادسية في الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بهدف لكل فريق.

سيواجه التعاون في الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي فريق النادي الأهلي يوم الخميس المقبل.

وكمثال على تألق اللاعبين السوريين في السعودية، قدم المهاجم المتألق عمر السومة مهاجم الأهلي أداءً مميزًا مع الراقي قبل تعرضه للإصابة في شهر ديسمبر الماضي حيث سجل 10 أهداف في دوري المحترفين بالموسم الحالي.







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