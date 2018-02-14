بالأرقام.. مواجهة متكافئة بين التعاون والقادسية

المواطن - مروة نبيل

تفتتح الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين منافساتها، يوم غد الخميس، بمباراة التعاون والقادسية، التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ونستعرض تاريخ مواجهات التعاون والقادسية في منافسات الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الغد، حيث سبق وتقابل الفريقان في 9 مباريات من قبل في المسابقة المحلية.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وفاز فريق القادسية في 3 مواجهات، وانتهت 3 لقاءات بين الفريقين بالتعادل.

سجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية 14 هدفًا، وأحرز لاعبو فريق التعاون 14 هدفًا أيضًا، وكانت نتيجة آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين فوز القادسية بهدف نظيف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يقع القادسية في المرتبة الـ12 برصيد 18 نقطة.‎







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