بالأرقام.. هذا النادي صاحب أضعف خط دفاع في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يقدم نادي الرائد أداءً سلبياً في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويتواجد الرائد في المركز ال14 والأخير ببطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة من 3 انتصارات و 8 تعادلات و10 هزائم.

ويُعد نادي الرائد هو أضعف خط دفاع في مسابقة دوري المحترفين، حيث دخل مرماه 41 هدفاً بعد مرور 22 جولة من عمر مسابقة الدوري.

وخلال آخر 8 جولات من بطولة الدوري السعودي نجح الرائد في الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين فقط.

سيخوض الرائد مباراته المقبلة في الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ضد نادي النصر يوم 3 مارس المقبل، حيث ستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

يذكر أن الرائد كان قد خسر في الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين من نادي الاتفاق بهدف دون رد يوم 16 فبراير الجاري.







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