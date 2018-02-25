بالأرقام.. 3 عوامل تؤهل مانشستر يونايتد للفوز على تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي مانشستر يونايتد اليوم مباراة قوية للغاية أمام نادي تشيلسي الإنجليزي في إطار لقاءات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال آخر 6 لقاءات لمان يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي نجح الشياطين الحمر في الفوز 4 مرات من أصل 6 بالإضافة إلى خسارة مباراتين.

أما نادي تشيلسي ففاز في مباراتين وتعادل في لقاءين وخسر لقاءين.

وسيعاني مانشستر يونايتد من أجل تحقيق الفوز خاصة أن الروح المعنوية للاعبي تشيلسي مرتفعة وذلك بعد الفوز في الجولة ال27 على نادي ويست بروميتش ألبيون.

أما مان يونايتد فكان قد خسر في الجولة ال27 من نادي نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

أحرز مانشستر يونايتد 51 هدفًا في الدوري الإنجليزي، بينما سجل تشيلسي 49 هدفًا ليكون خط الهجوم لليونايتد أقوى تهديفيًا من تشيلسي قبل لقاء الفريقين.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز تشيلسي بهدف دون رد سجله اللاعب الإسباني ألفارو موراتا يوم 5 نوفمبر الماضي.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 56 نقطة في الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.







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