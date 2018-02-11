بالجرم المشهود.. المقامرون في قبضة المجاهدين بالشمالية

المواطن - شريف النشمي
أطاحت فرق المجاهدين بعدد من العمالة الوافدة تمارس لعب القمار في سكن الشركة المخصص لهم.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقوة المجاهدين بالحدود الشمالية فرحان بن شامان اللاحقي أن إحدى دوريات قوة القطاع الشرقي تمكنت من القبض على عمالة آسيوية تمارس لعب القمار في المساكن التابعة لإحدى الشركات.
وتم ذلك بعد التحري والتأكد من وجود تلك العمالة وهي تمارس لعبة القمار حيث تم مداهمة المنزل وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أوراق لعب القمار ومبلغ مالي كما وُجد لديهم زي عسكري.
وتم إعداد الإجراءات النظامية وتسليم القضية لجهة الاختصاص.