بالجرم المشهود.. المقامرون في قبضة المجاهدين بالشمالية

أطاحت فرق المجاهدين بعدد من العمالة الوافدة تمارس لعب القمار في سكن الشركة المخصص لهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقوة المجاهدين بالحدود الشمالية فرحان بن شامان اللاحقي أن إحدى دوريات قوة القطاع الشرقي تمكنت من القبض على عمالة آسيوية تمارس لعب القمار في المساكن التابعة لإحدى الشركات.