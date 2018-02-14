بالصور.. أكثر من 501 كيلو أغذية سورية مخالفة في شقة سكنية بالدمام

المواطن- الدمام

ضبطت بلدية وسط الدمام، ممثلة بإدارة صحة البيئة، اليوم الأربعاء، شقة في إحدى البنايات السكنية تم استغلالها كمستودع لتخزين كمية من المعلبات الغذائية من المنتجات السورية.



وبحسب الحساب الرسمي لبلدية وسط الدمام، جاء ذلك بعد متابعة الموقع من قبل المراقبين الصحيين وضبط المخالفين أثناء عملية نقل وتحميل تلك المنتجات.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على جميع المنتجات، والتي بلغت أكثر من 501 كيلو كانت معدة للتوزيع على المراكز التجاريّة، وقد تم إغلاق المستودع، والذي كان لا يحمل رخصة مهنية، ويفتقر للاشتراطات الصحية والبيئة المناسبة لحفظ المواد الغذائية.

وفي سياق متصل، واصلت البلدية حملاتها على الباعة الجائلين، وذلك بمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية.







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