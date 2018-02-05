رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس أمس, حفل جائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي “تفوق” ، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير تعليم المنطقة عبدالله الركيان، ومحافظ الرس بالنيابة بدر العساف.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير تعليم محافظة الرس سليمان بن عبدالله الطعيسي كلمة رحب فيها بالحضور, مثمناً رعاية سمو أمير منطقة القصيم للجائزة، مشيراً إلى أن مثل هذه الجوائز من شأنها تحفيز التنافس بين الطلاب للتفوق.

وقال إن هذا الاحتفال السنوي يؤكد عناية حكومتنا الرشيدة بفئة المتفوقين، إذ جاءت رؤية المملكة 2030 متواكبة مع توفير بيئة تعليمة تشجع الإبداع والابتكار، والارتقاء بمهام وقدرات رجال التعليم، مؤكداً أن الوفاء للوطن عرف عن أبنائه وبذلهم ودعمهم كل مامن شأنه خدمة هذا الوطن الغالي، مقدماً شكره لداعم هذه الجائزة الوجيه مسعد بن سمار.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم إلكترونياً مركز مسعد بن سمار الثقافي في مسرح إدارة التعليم بالرس، عرفاناً من سمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه ، وإطلاق اسم عساف بن محمد العساف على قاعة الاجتماعات والدورات بالنادي العلمي، عرفاناً وتقديرا من سموه لمبادراته الاجتماعية والثقافية بالمحافظة.

ثم تابع الجميع عرضا مرئيا يوثق ويعرف بحملة سمو أمير منطقة القصيم “معاً ضد الإرهاب والفكر الضال” على مستوى المنطقة القصيم لنشر رسالة المملكة التي تحارب الإرهاب، إضافة إلى جهود تعليم محافظة الرس تماشياً مع أهداف الحملة عبر إقامة اللقاءات والدورات والمسابقات والبرامج .

عقب ذلك توالت فقرات الحفل متضمنة أوبريتا إنشاديا بعنوان “الراية الخضراء”, ومسيرة للطلاب المتفوقين.

تلاها ألقى داعم الجائزة بن سمار,كلمة عبر في مستهلها عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته لحفل الجائزة التي عدها محفزا ومشجعا للطلاب على بذل المزيد من الجهد .

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل: إن تفوق أبنائنا يعكس نهضة سترتسم على مستقبل وطنهم كونهم رجال المستقبل وقادته، مباركاً سموه لأبنائه الطلبة تفوقهم, منوهاً بهذا الحفل المميز في فقراته وعرضه الذي ركز على أمن الوطن من خلال حملة معاً ضد الإرهاب، شاكراً داعم راعي الجائزة ابن سمار على رعايته وتحفيزه للتفوق والمتفوقين.

وتحدث سمو أمير منطقة القصيم عن هذه الحملة وجهود محافظة الرس، منوهاً بتميزها وأنها قد أدت الدور التوعوي, مهيباً بالجميع إلى أن نستمر بمثل هذه الحملات التي تخدم وتحمي وطننا .

ونوه سموه بخطوة تكريم الداعمين ورجال الأعمال الذين بذلوا وأسهموا بأموالهم وجهودهم لبناء وتحفيز مثل هذه المبادرات في قطاع التعليم وتحفيز المتفوقين.

ثم كرم سموه الداعمين والمشاركين في إنجاح الحفل، وهم راعي الجائزة الرسمي رجل الأعمال مسعد بن سمار، وتكريم الراعي الرسمي لجائزة الموهبة والإبداع عساف العساف، ورئيس بلدية الرس المهندس عيد بن نايف العتيبي, لتجهيزهم مركز الأمير سلطان الحضاري، ثم تسلم سموه نسخة من الفيلم التعريفي معاً ضد الإرهاب.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب المتفوقين المكرمين في جائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بمحافظة الرس.