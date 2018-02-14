بالصور.. أمير جازان يفتتح مجمع الباحر التعليمي

المواطن - علي شيبان - جازان

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم مجمع التعليم للبنين بقرية الباحر التابع لإدارة التعليم بمحافظة صبيا , بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى , والمستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق وذلك في إطار الجولة التي قام بها سموه لمحافظة صبيا.

وقام سموه فور وصوله لمقر المجمع بقرية الباحر بإزاحة الستار وقص الشريط إيذاناً بافتتاح المجمع التعليمي وتجول والحضور على أقسامه , مستمعاً لشرح مفصل من مدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن المشروع الذي بلغت قيمته الإجمالية أكثر من “18” مليون ريال.

إثر ذلك شاهد سمو أمير منطقة جازان والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات التي نفذتها إدارة التعليم بمحافظة صبيا والتي تحت التنفيذ , وخطط الإدارة الهادفة للاستغناء عن المباني المستأجرة من خلال توفير المباني الحكومية لمدارس البنين والبنات وغيرها من المشروعات التابعة للإدارة.

بعد ذلك شهد أمير جازان مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين إدارة التعليم بمحافظة صبيا ومرور منطقة جازان والكلية التقنية بجازان في العديد من المجالات التي تقع في نطاق عمل الإدارة ومرور وتقنية جازان.

وأعرب سموه في ختام حفل افتتاح المجمع التعليمي والجولة عن سعادته بزيارة محافظة صبيا ومشاركة إدارة التعليم , تدشين فعاليات ملتقى المعلم الأول وافتتاح المجمع التعليمي , منوهاً سموه بما يجده التعليم من رعاية اهتمام من القيادة الرشيدة.

وأكد على أهمية الملتقى في التعريف بحقوق المعلم والمعلمة والدور والمهام المناطة بهما في تعليم وتربية الناشئة , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه , وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.







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