بالصور.. أمير عسير يحتفي بالطالب عبدالعزيز الشهراني

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي بن كركمان يرافقه الطالب عبدالعزيز يحيى الشهراني من ثانوية أبها الأولى، وذلك بعد تحقيقه المركز الرابع عالمياً في معرض تايوان للعلوم ، عن مشروعه أكسيد الجرافين المستدام لدعم محفزات الروثينيوم لتحسين فعالية عملية نزع الكبريت المهدرج للثايوفين.

وبارك سمو أمير منطقة عسير هذا الإنجاز العالمي والذي يسجل للوطن كافة, موضحاً سموه أنه يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للتعليم في عدد من المجالات على المستوى المحلي والعربي والعالمي ، مثمنًا سمو أمير منطقة عسير دور إدارة التعليم وأسرة الطالب ومدرسته في جهودهم المثمرة والبناءة في هذا الخصوص.

وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير المنطقة مزيداً من التفوق والتقدم, واستعداده لدعم الشباب والشابات بما يعود بالنفع على هذا الوطن الغالي.







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