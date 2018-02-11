بالصور.. أوليفر كان يتفقد ملاعب إعداد القادة لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

تفقد أسطورة حراسة المرمى الألماني، أوليفر كان، ملاعب وصالات معهد إعداد القادة، اليوم الأحد، بصحبة وكيل الهيئة العامة للشؤون الفنية عبدالرحمن القضيب.

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “أوليفر كان يطلع على المرافق والملاعب والصالات التابعة لمعهد إعداد القادة، تمهيدًا لبدء عدد من البرامج المتخصصة لحراس المرمى، يرافقه وكيل الهيئة للشؤون الفنية عبدالرحمن القضيب”.

وشددت الهيئة العامة للرياضة أنه يجري العمل على اكتمال الأكاديمية الخاصة بالأسطورة أوليفر كان، والتي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ.

ويقوم أوليفرا كان بجولات على الأندية السعودية من أجل متابعة مستوى حراس مرمى الأخضر، حيث زار ناديي النصر والهلال، كما حضر مباراة الزعيم والعالمي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين من المدرجات.







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