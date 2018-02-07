بالصور.. إزالة تعديات على الطريق الدائري الرابع بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء بمساحات كبيرة في مخطط عشوائي بشمال مكة المكرمة .

وقال المهندس نايف سعيد الحداد مدير الادارة الفنية ببلدية العمرة إن البلدية تقوم بجهود كبيرة لمراقبة هذه المواقع باستمرار وبمتابعة وتوجيهات رئيس البلدية المهندس خالد بن عبدالله سندي بتكثيف الرقابة ومنع المخالفين من التمادي في هذه المخالفات.

من جهته قال المهندس معتصم محمد بازرعة رئيس قسم مراقبة البناء إن البلدية قامت أمس بحملة كبيرة بالتنسيق مع شعبة الضبط الإداري ، وتم إعداد خطة أمنية بمشاركة عدة جهات، وتمت إزالة مساحات كبيرة من التعديات في عدة مواقع على حدود الطريق الدائري الرابع وهي عبارة عن أحواش ومبان حديثة البناء مبنية من الطوب الإسمنتي بداخل بعضها ، وأشجار النخيل ، وتم إزالتها إزالة كلية وتضمنت غرفًا ومرافقَ أُنشئت دون تراخيص نظامية.

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة التي تقضي بسرعة التعامل مع التعديات والإحداثات في حينه دون أي تقاعس، ومنع التعدي أو البناء على الأراضي العامة أو الحكومية بطرق عشوائية، وعدم التهاون مع المخالفين .







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