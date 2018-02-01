بالصور.. إزالة 5 مزارع وإتلاف محاصيل غير صحية في مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أزالت أمانة مكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، 5 مزارع بجنوب مكة المكرمة بعد التأكد من عدم صلاحية محاصيلها وتلوث مياهها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقيامهم بمخالفة الاشتراطات الصحية في إقامة وري المزروعات.



وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، منصور بن سعيد بالبيد، أن الأمانة حريصة على إزالة تلك العشوائيات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة وللحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة الشيء لأصلة وإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن هذا الموضوع يحظى بمتابعة شخصية واهتمام من قبل وكيل أمين العاصمة للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط وتوجيهاته المستمرة بتشديد الجولات الرقابية للتأكد من التزام الجميع بالأنظمة واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي، مؤكدًا أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.



ومن جهته، قال رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أحمد الصغير: إن اللجنة أزالت 5 مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من 3000 متر مربع، بعد قيام الفرق الميدانية بجولات على المنطقة، حيث رصدت عددًا من المخالفات في تلك المزارع، وتبين بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها بمختبرات صحة البيئة عدم صلاحيتها للاستخدام وسقايتها بمياه آبار ملوثة ومجاورة لمجاري الصرف الصحي، وتم على الفور إتلاف كامل المحاصيل وإزالة تلك المزارع؛ كونها تشكل خطرًا على الصحة العامة.



وأشار إلى إن المزارع المزالة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات ودرنات وبقوليات، ومحاصيل منوعة، وتم إتلافها مباشرة وفق الطرق الصحية المتبعة.







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