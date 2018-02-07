بالصور.. إزالة 6000 متر مزارع تروى بمياه ملوثة بالصرف الصحي بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

نفذت لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بمكة المكرمة جولة تفتيشية أزالت خلالها عددًا من المزارع المخالفة بجنوب مكة المكرمة.

وقال رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أحمد الصغير إن اللجنة أزالت مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من (6000) متر مربع بمنطقة الساقية بجنوب مكة ، بعد قيام الفرق الميدانية بالكشف على محاصيلها ومياهها واتضح أنها مياه آبار ملوثة وغير صالحة للري لاختلاطها بمياه الصرف.

وأوضح أن المزارع المزالة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات ودرنات وبقوليات وخضراوات منوعة شملت طماطم وفلفل ودباء وباذنجان وغيرها مع تجنب إزالة الأشجار الكبيرة والنخيل ، حيث لا تشملها عمليات الإزالة، وقد نفذت العملية بمشاركة فرق أمنية وفرق الأمانة.

من جهته أكد مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الأستاذ منصور بن سعيد بالبيد، أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين ، لافتاً إلى قيام فرق الأمانة بجولات رقابية مستمرة ومشددة وذلك للتأكد من التزام الجميع بالأنظمة واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي .

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة وإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.







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