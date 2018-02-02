بالصور.. إصابة امرأة في سقوط سقف مشغل نسائي بالمدينة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

سقط سقف ميزانين لإحدى الغرف في مشغل نسائي في المدينة المنورة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني في تصريحات إلى “المواطن” أنه تبلغ يوم أمس الخميس بسقوط سقف بأحد المشاغل النسائية بطريق الأمير عبدالمجيد بالمدينة المنورة، موضحًا أنه عند وصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط سقف ميزانين لإحدى الغرف من الدور الأول على الدور الأرضي نتج عنه إصابة امرأة من الجنسية الأفغانية تم إخراجها ونقلها عن طريق الهلال الأحمر قبل وصول الدفاع المدني.

ولفت إلى أنه تمت إجراءات السلامة بالموقع بالمشاركة مع لجنة المباني الآيلة للسقوط.







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