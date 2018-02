بالصور.. إطلاق خدمة الزواج الصحي بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أطلقت صحة مكه المكرمة ممثلةً بمستشفى الكامل، أمس، خدمة الزواج الصحي من خلال مركز الزواج الصحي بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور محافظ محافظة الكامل عايد بن محمد القحطاني ومدير مستشفى الكامل سلطان بن عامر الفهمي؛ وذلك لتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية لـ٥٠ ألف نسمة ضمن مجتمع المحافظه وزائريها والقرى التابعه لها والمحافظات المجاورة.

وأبانت صحة مكة أن نتائج الفحوصات تظهر بعد ١٠ أيام من تاريخ سحب العينة، حيث يمكن للحالات الاستفسار بالاتصال على هاتف المركز (٠١٢٥٩٤٨٣٣٠ تحويله ٢٤٣-٢٢٥) موضحة أن الفحوصات تشمل الأمراض الدم الوراثية، والمعدية وهي:

١ – أمراض الدم الوراثية : وتشمل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا. ولتحري الإصابة بها أو حملها تجرى التحاليل التالية:

أ – تعداد الدم الكامل CBC

ب – دراسة الحديد IRON STUDY ( إذا تطلبت نتيجة CBC ذلك ).

ج – رحلات الهيموغلوبين الكهربائي HEMOGLOBIN ELECTROPHORESIS.

٢ – الأمراض المعدية : وتشمل التهاب الكبد الفيروسيB ، التهاب الكبد الفيروسي C ، و فيروس نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) ويجرى لها : SEROLOGY FOR HEPATITIS B , HEPATITIS C AND HIV.







