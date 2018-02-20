بالصور.. إغلاق مطعم وبقالات مخالفة بشرائع مكة

المواطن _ عبدالرحمن المحمادي _ مكة المكرمة

نفَّذت بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة عدداً من الجولات الميدانية على الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم، وذلك من خلال الفرق الرقابية التي شكَّلتها البلدية لهذا الغرض، وقد تم رصد العديد من المحال المخالفة ومصادرة العديد من المواد الغذائية غير الصالحة.

أوضح ذلك المهندس فهد بن مرزوق البشري، رئيس بلدية الشرائع الفرعية، وقال: إن البلدية تُكثف نشاطها الرقابي للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في الأسواق والمحال التجارية ومحال تقديم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم حسب طبيعة كل نشاط، وإزالة المخالفات أولاً بأول.

من جانبه قال بندر اللهيبي، رئيس قسم صحة البيئة، إن البلدية شكلت فريقاً رقابياً يضم نخبةً من المراقبين الأكفاء، ومزودين بعدد من العمالة والمعدات، وقد قاموا بحملة موسعة، يوم أمس، شملت العديدَ من الأحياء الواقعة في نطاق البلدية، وأسفرت عن إغلاق عدد من البقالات بعد رصد العديد من المخالفات المتنوعة بها، مثل تدني مستوى النظافة العامة وعرض المواد الغذائية التالفة والمتعفنة أو مجهولة المصدر ومخالفة الشروط الصحية وتراكم الكراتين خارج المحال والعرض بطرق عشوائية ووجود مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط عدد من العمال الذين لا يحملون شهادات صحية، كما تم إغلاق مطعم مخالف وبجانبه محل تحضير عشوائي ومصادرة (75) كيلو بصل وبطاطس وخضراوات و(65) كيلو دجاج وأسماك، إضافة إلى كمية كبيرة من الأواني والعلب البلاستيكية والأدوات المنزلية.

وأكد اللهيبي أن البلدية تُكثف عمليات الرقابة خلال هذه الأيام، حيث تتولى الفرق الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات أولاً بأول، وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.







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