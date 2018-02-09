بالصور.. إقبال جماهيري على الأمسية السودانية بالمجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

أقيمت، مساء الأمس، أمسية ثقافية للجالية السودانية، ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي 1439، بحضور محافظ المجاردة رئيس لجنة التنمية السياحية في المحافظة، يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وشهدت الأمسية على التوالي العديد من الفقرات، شملت قصائد، وأناشيد وطنية، لوحات تراثية، نالت استحسان الحضور.

وأوضح محافظ المجاردة، يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، أن هذه المشاركة كانت مميزة وإضافة لملتقى المجاردة الشتوي 1439هـ، وتجسد عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وقال في كلمته: لقد عطرتم المساء فأنتم أهل المكان، ونحن ضيوفكم في هذا المساء بتاريخكم المشرف وتراثكم الأصيل، كما قدم شكره الجزيل للجالية السودانية على هذه المشاركة المميزة.

عقب ذلك كرمت الجالية السودانية محافظ المجاردة بدرع تذكاري وعدد من مديري الإدارات الحكومية، فيما كرم المحافظ القائمين على الفعالية من الجالية السودانية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :