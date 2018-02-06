بالصور.. ابن شرقي يُشارك في مران الهلال استعدادًا للقاء النصر

المواطن - مروة نبيل

شارك المغربي أشرف بن شرقي، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة النصر ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتركز تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الجوانب الفنية، والتي شهدت مشاركة أشرف بن شرقي، وطبّق المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في بدايتها تدريبات تكنيكية، تلاها تدريبات فنية منوّعة.

ونشر حساب الزعيم الرسمي على “تويتر” صورًا من تدريبات الفريق، التي اختتمها دياز مران الهلال اليوم بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي، الأمير نواف بن سعد.

وكان نادي الهلال قد نجح في ضم المتألق أشرف بن شرقي من صفوف نادي الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ووصل صباح اليوم إلى العاصمة الرياض.







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