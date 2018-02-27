بالصور.. اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الصحافيين السعوديين ونظيرتها العراقية

المواطن- واس - بغداد

وقعت هيئة الصحافيين السعوديين ونقابة الصحافيين العراقيين في بغداد- أمس الاثنين- اتفاقية للتعاون المشترك، في ختام زيارة قام بها وفد إعلامي سعودي لبغداد.

وقع الاتفاقية عن الهيئة رئيسها رئيس تحرير صحيفة “الجزيرة” خالد المالك، فيما وقعها عن الجانب العراقي رئيس نقابة الصحافيين مؤيد اللامي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق عبدالعزيز الشمري، وأعضاء الجانبين السعودي والعراقي.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الزيارات بين إعلاميي وصحافيي البلدين، وعقد لقاءات منتظمة بين الجانبين، والسعي للحصول على مقاعد وزمالات دراسية في المؤسسات الجامعية في البلدين، والإعداد لبرامج تدريبية مشتركة والتعاون في المحافل العربية والدولية، فضلًا عن إعداد برامج مشتركة للطباعة والنشر في البلدين.

كما تهدف الاتفاقية التي مدتها سنتان إلى تشجيع الإعلاميين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية على اعتماد المعايير المهنية.







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