بالصور.. اختتام المخيّم الأول لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بالرياض

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

رعى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي ومحافظ محافظة رماح فهد المسعود اليوم اختتام فعاليات وأنشطة المخيّم الأول لأبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، الذي أقيم على مدى ثلاثة أسابيع بمحافظة رماح بتنظيم من مكتب وفاء بإدارة تعليم منطقة الرياض .

وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مع محافظ محافظة رماح بجولة على أرجاء المخيم يرافقهم مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين الأستاذ مهيدب المهيدب؛ وذلك للتعريف بأنشطة المخيم والبرامج التي يقدمها، حيث بيَّن أن المخيّم يتضمن عدة برامج وفعاليات ترفيهية، ومنها الطيران الشراعي والألعاب البهلوانية، وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة رماح؛ بهدف الترويح وإضفاء جو من المتعة والمرح من خلال الأجواء الطبيعية الجميلة التي تشهدها المنطقة.

وفي ختام الجولة قام مدير عام تعليم الرياض بتكريم محافظ محافظة رماح الأستاذ فهد المسعود لجهود المحافظة في التعاون مع المخيم، كما كرَّم الجهات المتعاونة مع مكتب وفاء في إقامة المخيم .

من جهته، قدَّم مدير مكتب وفاء لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين المدير العام للتعليم على جهوده ودعمه للمكتب، كما قدَّم شكره لمحافظ رماح ولبلدية رماح ممثلة بمشرف البلدية الأستاذ محمد السبيعي، والطيران الشراعي ممثلاً بالكابتن فالح السبيعي على مشاركتهم ودعمهم لبرامج المخيم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :