بالصور.. افتتاح الجمعية التنموية النسائية بالرس

المواطن - دليل العمري - الرس

دشنت الأميرة عبير بنت سليمان المنديل، حرم أمير منطقة القصيم، بمركز الأمير سلطان الحضاري بالرس، حفل افتتاح الجمعية التنموية النسائية، تحت شعار “ممكن تكوني عضوة معنا”.

رافقتها في الافتتاح مها الدريبي حرم وكيل منطقة القصيم، وبحضور حرم محافظة الرس هياء العزام، وحرم وكيل محافظ الرس هدى الغفيلي، وسلطانة العساف، ورئيسة مجلس الإدارة للجمعية التنموية النسائية بالرس، ندى الحوشان، وبحضور عدد من القيادات التعليمة بالمحافظة الدوائر الحكومية وجميع فئات المجتمع.

واستعرضت الحوشان في كلمتها مسيرة الجمعية منذ أن كانت فكرة حتى تأسست، ومن ثم بدأت الشراكات الإستراتيجية بين الجمعية وإمارة محافظة الرس ومركز التنمية بعنيزة وبلدية الرس ومركز سلطان الحضاري.

كما تحدثت عن كافة الخدمات التي تقدمها الجمعية الداعمة للمرأة والفتاة بمنطقة القصيم بكيان تنموي رائد، من أجل مجتمع عادل تكون المرأة شريكًا فعالًا ورئيسًا في إحداث التكامل في عملية التنمية الشاملة المجتمع، توظيف إمكانيات وقدرات المرأة في كافة البرامج التنموية يساهم.

وقدمت شرحًا تفصيليًّ عن أنشطة الجمعية ومجالات العمل التي تتبناها في تمكين المرأة اقتصاديًّا، واجتماعيًّا وتعليميًّا وصحيًّا مُشيدةً بروح العمل الجماعي من عضوات مجلس إدارة الجمعية ومتطوعاتها والجهاز التنفيذي لها.

من جهتها أوضحت عضوة الجمعية، مزنة العايد، أن مسألة العمل التطوعي ضمن اهتمامات الجمعية بما يكسب العضوات الخبرة العملية، وترسيخ مبادئ المبادرة الإنسانية لديهن من خلال ما يقمن به من برامج تطوعية.

وفي سياق متصل زارت راعية الحفل الأركان المشاركة، ومنها: معنا ضد الإرهاب والفكر الضال ومشاركة أسر شهداء الوطن وأهمية حماية الوطن، كما استمعت إلى شرح وافٍ عن الأركان المشاركة وأندية الأحياء.

وفي ختام الحفل تسلمت الأميرة عبير بنت سليمان المنديل درع العضوية الشرفية الجمعية، وبعد ذلك قامت بتكريم شركاء النجاح.







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