بالصور.. افتتاح شعبة جوازات في بدر

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - بدر

افتتح محافظ بدر، مبارك بن عطا الله المورقي، ومدير عام الجوازات بمنطقة المدينة المنورة اللواء دكتور، خالد بن محمد الهويش، صباح اليوم الثلاثاء، شعبة جوازات محافظة بدر، وذلك بمقر إمارة بدر.



وجاء ذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية وأعيان المحافظة، ثم توجه الهويش يرافقه محافظ بدر وعدد من المسؤولين في قطاع الجوازات لمقر شعبة جوازات بدر، وكان في استقباله مدير الشعبة النقيب بندر بن عوّاد السحيمي وأفراد الشعبة، حيث قص الشريط معلنًا بدء التشغيل لجوازات بدر.

وبعدها تجول على أقسام الشعبة، واطلع على إصدار أول إقامة واطمأن على سير العمل بعد ذلك تسلم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسب.

وقدّم محافظ بدر، مبارك بن عطا الله المورقي، شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد فيصل والشكر موصول لمدير عام الجوازات بمنطقة المدينة المنورة، ولكل مَن أسهم في إنجاز افتتاح الشعبة.



وأوضح مدير جوازات منطقة المدينة المنورة، اللواء دكتور الهويش، أن افتتاح شعبة جوازات محافظة بدر تهدف لخدمة المواطن والمقيم وتسهيل تقديم جميع خدمات الجوازات لهم.

وبين أن جوازات المدينة تسعى إلى افتتاح فروع لها في المنطقة؛ لتسهيل خدمة المستفيدين ولإيصال خدماتها إليهم وإنهاء كافة إجراءاتهم بكل سهوله دون الحاجة إلى مراجعة جوازات المنطقة، مؤكدًا أنه بإمكان المستفيدين من مواطنين أو مقيمين إنهاء معظم إجراءات الجوازات عن طريق خدمات الجوازات الإلكترونية أبشر.







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