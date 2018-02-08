بالصور.. الأحوال المدنية تُنهِي خدماتها لكهرباء عسير

المواطن- فهد القحطاني - عسير

أنهت الأحوال المدنية تقديم خدماتها لمنسوبي القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء عبر العربة المتنقلة والتي استمرت لمدة يومين.



ومن جانبه، أوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير قاسم القرني أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة.



وتابع “نحرص على تواجد الوحدات المتنقلة أيضًا في مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، وذلك حسب توجيهات وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، والذي وجّه بضرورة تفعيل وتكثيف زياراتها لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم”.







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