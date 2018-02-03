بالصور.. الألمانيان راست وبرنهارد بطلا سباق الأمم

المواطن - مروة نبيل

تُوج الألمانيان رينيه راست وتيمو برنهارد بكأس الأمم ضمن سباق الأبطال للسيارات، الذي أُقيم على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة.

وحصد الثنائي الألماني كأس الأمم على حساب فريق أميركا اللاتينية الذي يتكون من الكولومبي خوان بابلو مونتويا والبرازيلي هيليو كاسترونيفيس.

وحققت ألمانيا لقب كأس الأمم للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخها.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تألق الفريق السعودي وتأهله لدور نصف النهائي في سباق الأبطال.

وانطلق سباق الأبطال اليوم الجمعة على إستاد الملك فهد الدولي، وستستمر منافساته حتى يوم غد السبت، وتم الإعلان عن دخول الجماهير بالمجان.







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