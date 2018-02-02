بالصور.. الأندية السعودية تُكرم فؤاد أنور

المواطن - مروة نبيل

كرمت عدد من الأندية السعودية أسطورة نادي الشباب والأخضر فؤاد أنور بين شوطي مباراة اعتزاله أمام النادي الأهلي المصري.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على “تويتر”، صورًا لتكريم فؤاد أنور من رئيس نادي النصر، سلمان المالك، ومدير الفريق الكروي الأول في نادي الشباب، خالد المعجل، وأندية التعاون والرائد.

وتُقام مباراة اعتزال فؤاد أنور أمام النادي الأهلي المصري بمشاركة أبرز نجوم كرة القدم السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وسط حضور جماهيري مميز للغاية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري بتقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف، أحرزه الجنوب إفريقي فاكاماني ماهلامبي “باكا”، في الدقيقة 34.







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