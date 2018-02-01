بالصور.. الأهلي المصري يصل الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول بعثة النادي الأهلي المصري إلى العاصمة الرياض.

ونشر حساب الهيئة صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى مطار الملك خالد بالرياض، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، من أجل المشاركة في مباراة اعتزال فؤاد أنور، غدًا الجمعة.

ومن المُقرر أن يُقام مهرجان اعتزال فؤاد أنور بين نادي الشباب بمشاركة العديد من نجوم المملكة والنادي الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وسيكون الحضور الجماهيري مجانًا بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، عن المشاركين في مباراة اعتزال فؤاد أنور، وهم: ناصر الشمراني، تركي العمار، جمال بالعمري، حسن معاذ، محمد بن يطو، سعود كريري، فاروق بن مصطفى، وأحمد عطيف، من الشباب، تيسير الجاسم، منصور الحربي، ياسر المسيليم ومعتز هوساوي من النادي الأهلي.

ومن نادي الهلال يُشارك كل من: أسامة هوساوي، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر خريبين، سلمان الفرج، ياسر القحطاني، محمد الشلهوب، وعبدالله الزوري، ومن النصر يُشارك كل من: عمر هوساوي، محمد السهلاوي، إبراهيم غالب، ووليد عبدالله.

كما يُشارك رباعي الاتحاد محمد نور، محمود عبدالمنعم كهربا، أحمد العكايشي وعساف القرني، ومن نادي التعاون عبدالمجيد السواط وعصام الحضري، كما يُشارك إسماعيل بانغورا “الرائد”، عبدالله الجوعي “الباطن”، محمد الكويكبي “الاتفاق”، ونايف هزازي “القادسية”.







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