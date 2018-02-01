بالصور .. الأهلي المصري يُحيي ذكرى ضحايا مباراة المصري

المواطن - محمد سمعه

أحيا النادي الأهلي المصري الذكرى السادسة على استشهاد 74 من مشجيعه في مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز بعام 2012.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر صورًا لمجلس إدارة المارد الأحمر بقيادة محمود الخطيب وهم يضعون إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لجماهير الأهلي.

وحرص كل من حسام عاشور قائد الأهلي وحسام غالي لاعب النصر السابق على التواجد في إحياء الذكرى السادسة لمقتل 74 فرداً من مشجعي النادي الأهلي.

وتم إلغاء النشاط الكروي في مصر في ذلك الوقت بعد مذبحة بورسعيد لمدة عامين قبل أن يعود في موسم 2013-2014.

وقرر النادي المصري عدم المشاركة في موسم كروي كامل؛ احترامًا لمشاعر جماهير النادي الأهلي بعد الحادثة.







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