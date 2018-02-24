بالصور.. الإحصاء في جميع أجنحة المناطق ضمن الجنادرية 32

المواطن- الرياض

تتواجد الهيئة العامة للإحصاء، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” في دورته الـ32، من خلال المشاركة بلوحات تعريفية في كل جناح من أجنحة مناطق المملكة الـ13.

وتوضح تلك اللوحات البيانات الإحصائية لأعداد السكان، والخدمات الاجتماعية، والخدمات الإدارية والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية، وذلك وفقًا للبيانات الإحصائية “لدليل الخدمات” الذي تصدره الهيئة بشكل دوري والبيانات الإحصائية للسكان والمساكن من واقع “المسح الديموغرافي”.

وتهدف مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” إلى تعريف زوار المهرجان بإحصاءات السكان والخدمات في مناطق المملكة كأحد مهام الهيئة الرئيسية في نشر البيانات والإحصاءات الرسمية؛ كونها المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1/ 1437هـ.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تعمل وفق إستراتيجيتها لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع عملائها من خلال التواجد في الفعاليات وعقد اللقاءات والندوات والشراكة الفاعلة مع وسائل الإعلام كأحد شركائها الرئيسيين، بالإضافة لمجموعة كبيرة من البرامج التوعوية.

الجدير بالذكر أن الخدمات والمنتجات الإحصائية التي تقدمها الهيئة تعتبر رافدًا أساسيًّا لكافة قرارات التنمية الوطنية، وداعمًا لمتخذي القرار وراسمي السياسات من خلال المعلومات والبيانات الإحصائية التي تعد بوصلة العمل التنموي.







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