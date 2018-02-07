بالصور.. الإطاحة بعمالة وافدة ذبحت حماراً قبل توزيعه على مطاعم جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

في حادثة غريبة من نوعها داهمت فرقة الإصحاح البيئي التابع لمحافظة ضمد مساء أمس عددًا من العمالة الوافدة أثناء قيامها بذبح حمار.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” أن فرقة الإصحاح البيئي بالتعاون مع شرطة محافظة بيش بجازان داهمت موقعًا لعمالة وافدة أثناء قيامها بذبح حمار.

وكان عدد العمالة أربعة حيث اتفق العمالة على ذبح الحمار وتوزيعه على أغلب مطاعم المحافظة.

وفي سياق متصل كشف رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز الشعبي أنه تم ضبط عمالة تذبح حماراً في محافظة ضمد بجازان؛ وذلك في منطقة خالية.

وكشف الشعبي أنه تم ضبط العمالة من قِبَل البلدية والشرطة خلال قيامهم بعملية الذبح بواسطة بسكين وساطور، وتم إيقافهم على ذمة القضية.

الجدير بالذكر أن المداهمة والقبض كانت تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن حدادي مدير قسم الخدمات وماجد الحازمي من قسم صحة البيئة ومتابعة من رئيس بلدية ضمد الأستاذ عبدالعزيز الشعبي وشرطة ضمد ممثلة في الرقيب محمد المعيدي والعريف مازن الشافعي وسلطان مانع.

وقد تم إعداد محضر بالواقعة مشترك بين بلدية محافظة ضمد والشرطة.







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