بالصور.. الإطاحة بـ646 متسللًا و210 مخالفين و67 مركبة ومخدرات وحشيش خلال شهر بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال تأديتها مهامها الأمنية المعتادة، عمليات تهريب كميات من المسكرات والحشيش، ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين ومخالفين لنظام الإقامة والعمل في عدة مواقع مختلفة، خلال الشهر الماضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أنه أثناء قيام دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بتكثيف التواجد الأمني خلال الثلاثين يوماً الماضية، تمكَّنت خلالها من القبض على ٦٤٦ متسللًا، و٢١٠ مخالفين لنظام الإقامة والعمل، و٥٦ مهربًا في قضايا مختلفة.

وأبان أن الدوريات ضبطت ٦٧ مركبة استخدمت في عمليات التهريب، و٦ أطنان و٣٩٨ كيلو من نبات القات، مشيرًا إلى مداهمة أوكار الترويج، وضبط ١٢٩٠ لترًا من العرق المسكر، و٢٥ حبة من نوع كبتاجون وضبط ٣٩ كيلو من الحشيش.

وأفاد بأنه استمراراً للجهود الأمنية تم القبض على ٣٢ شخصاً في قضية تهريب متسللين وضبط قطعتي سلاح مع مخازنها و٣٠ طلقة حية متنوعة و ٤ أكياس شمة محرمة، كما سجلت ٥٠ قضية اشتباه وتزوير والقبض على ٣٧٤ شخصاً من جنسيات مختلفة و٢٧٠٥٠ ريالاً سعودياً.

وأكد المتحدث الإعلامي، أن منسوبي فرع إدارة المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل، والقبض على كل مخالف للأنظمة والقوانين، وتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.







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