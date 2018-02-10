بالصور.. الإعلاميان حمود الفايز ورؤى الصبان يدخلان القفص الذهبي

المواطن ـ تصوير عبدالإله الخيبري

احتفل الإعلامي حمود الفايز بزفافه على الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، بحضور إعلاميين ووجهاء من السعودية والإمارات.

الحفل الذي احتضنته العاصمة الرياض، اتّسم بأجواء الفرح والمودّة، في قصر طويق للمناسبات، جاء بعد 6 أشهر على عقد قران الفايز والصبان.

وكشف الفايز، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، قبل زفافه بساعات، قائلاً: “تشرفت قبل قليل باتصال من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مباركاً ومُهنئاً .. وبكلام طيّب ترك في نفسي أثراً جميلاً في يوم زواجي”.

“المواطن” تهنّئ الإعلامي حمود الفايز بحياته الأسرية الجديدة، متمنين له دوام المودة والسكينة، وأن يكلل المولى عز وجل حياة العروسين بالرفاه والبنين.







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