بالصور.. البيع يُربك حركة أكبر شوارع جدة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

على الرغم من تشديد الجهات المعنية، ممثلة في البلديات وأمانات المدن، على منع البيع المتجول في الشوارع والطرق السريعة والداخلية ورصدها للمخالفات وإيقاع العقوبات والغرامات على الباعة الجائلين، إلا أن تلك القرارات والعقوبات لم تمنع البيع المتجول في شرق جدة.

“المواطن” رصدت تواجد عدد من المواطنين والمقيمين في حلقة متنقلة لبيع الأغنام على حرم الشارع الرئيسي المؤدي إلى أحياء شرق جدة؛ مما يتسبب في العديد من السلبيات المرتبطة بالانتشار العشوائي لهم، ومن أهمها الازدحام المروري للمركبات التي تتوقف بسبب عمليات الشراء والبيع.







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