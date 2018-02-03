بالصور.. التشققات والحفريات تهدد حياة أهالي قرية سلامة الدراج بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أهالي قرية “سلامة الدراج” والقرى المجاورة لها بمحافظة أبوعريش بجازان من الشارع الرابط بين أبوعريش – وخمس قرى من تصدّعات وتشققات وحفريات في الطبقة الإسفلتية.

وتحدث الأستاذ حمد بعيطي لـ”المواطن” قائلًا: يشهد الشارع الرابط بين محافظة أبوعريش وخمس قرى “خط الصرح” تصدّعات وتشققات وحفريات في هذا الشارع، علمًا أن هذا الخط غير صالح لسير المركبات وخاصة الذين لا يعلمون الطريق ليلًا.

وأضاف فهد حكمي: إن هذا الشارع قد شهد حوادث مميتة في السنوات الماضية راح ضحيتها عشرات الأبرياء، وان الشارع لا يسع الا لسيارتين فقط وذلك بسبب المباني والقصور والاستراحات التي على جنبات الطريق والقريبة منه.

وأكد سلمان بعيطي أن أبناء القرية ومشايخها طالبوا خلال الخمس سنوات الماضية من إدارة الطرقات بجازان بتوسعة هذا الشارع وجعله مسارين؛ وذلك بسبب الزحام المروري الذي يشهده وخاصة في أيام الدوام الرسمي والذروة من الأسبوع.

فيما أشار الأستاذ خالد خرمي قائلًا: إن قرية “سلامة الدراج” تشهد تردي الخطوط الداخلية وتكثر فيها الحفريات والتشققات وذلك بسبب تردي الطبقة الإسفلتية القديمة التي لها أكثر من عشر سنوات دون صيانته.

فيما ناشد أهالي قرية “سلامة الدراج” والقرى المجاورة لها عبر “المواطن” إدارة الطرق والمواصلات بجازان لإعادة سفلتة هذا الطريق وصيانته؛ وذلك تفاديًا لحدوث كارثة جديدة في جازان.







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