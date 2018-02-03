بالصور.. الجمهور يُشعل سباق الأبطال ومباراة الشباب والأهلي السعودي

المواطن - مروة نبيل

شهدت المملكة، الجمعة، حدثين مهمين، حيث أُقيمت مباراة اعتزال فؤاد أنور بين الشباب والأهلي المصري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وسباق الأبطال الذي انطلق على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وامتلأت مدرجات مباراة الشباب والأهلي المصري بالجماهير بالكامل في حفل اعتزال فؤاد أنور، وهي المرة الأولى التي تكتمل فيها مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز منذ 11 عامًا تقريبًا.

وكان الحضور الجماهيري في مباراة الشباب والأهلي المصري مميزًا للغاية، خاصة أنه لم يقتصر على الجمهور السعودي فقط، بل كانت الجماهير المصرية موجودة ومساندة لفريقها في حفل اعتزال فؤاد أنور.

ولم تكن الجماهير حاضرة في مباراة الشباب والأهلي المصري فقط؛ بل دعمت سباق الأبطال الذي تستضيفه الرياض للمرة الأولى، وحضرت بكثافة في مدرجات إستاد الملك فهد الدولي.

وأعدت الهيئة العامة للرياضة فعاليات قبل انطلاق الأحداث التي شهدتها الجمعة، سواء في مباراة الشباب والأهلي المصري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز أو في سباق الأبطال بإستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة، كما أن الدخول في الحدثين كان بشكل مجاني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :