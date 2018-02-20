بالصور.. الخبرة السعودي يلبي دعوة سارة الفيصل ويشارك في مستقبل التوحدي

المواطن- الرياض

تلبية لدعوة تلقاها منتدى الخبرة السعودي من الأميرة سارة الفيصل رئيسة جمعية التوحد، شارك وفد من المنتدى برئاسة رئيس المنتدى الدكتور أحمد الشهري ونائب الرئيس الدكتور عبدالرحمن العناد والأمين العام فهد الشيباني في المؤتمر الذي عقدته الجمعية تحت عنوان ملتقى مستقبل التوحدي.

وحضر الملتقى جمع من الأكاديميين والمفكرين والعلماء والمثقفين والإعلاميين، حيث دارت عدة نقاشات وحوارات بين أولياء أمور التوحديين والمختصين الذين دعتهم الجمعية للنقاش والحوار مع الحاضرين.

وكان لأعضاء المنتدى المشاركين الدكتور عبدالرحمن الهيجان والدكتور عبدالرحمن العناد عضوي مجلس الشورى والدكتورة عواطف العتيبي مداخلات قيمة ومميزة في إثراء الحوار.

ومن أهداف منتدى الخبرة السعودي التي يسعى لتحقيقها هو خدمة المجتمع ودعم المناشط التي تهتم بالعمل التطوعي المجتمعي.







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