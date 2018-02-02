بالصور.. الشباب السعودي يمنح العضوية الشرفية لرئيس الأهلي المصري

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة منه، قدَّم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي أحمد العقيل، مساء اليوم الجمعة، العضوية الشرفية لرئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

وحضر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الخميس، من أجل المشاركة في حفل اعتزال نجم نادي الشباب السعودي فؤاد أنور.

وأُقيم حفل اعتزال نجم نادي الشباب السعودي والنادي الأهلي المصري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وانتهت المباراة بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف، وسط حضور جماهيري كبير للغاية.

وغادر فؤاد أنور مباراة اعتزاله بين الشباب السعودي والنادي الأهلي المصري في الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول، ونال تحية كبيرة من الجماهير في المدرجات.

ومنح فؤاد أنور قميصه الخاص بنادي الشباب السعودي إلى ابن شقيقه الذي شارك أمام النادي الأهلي المصري في الدقيقة 75 بدلًا من النجم محمد الشلهوب.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعدت فعاليات للجماهير والعائلات قبل انطلاق مباراة الشباب السعودي والنادي الأهلي المصري في لقاء اعتزال الأسطورة فؤاد أنور.

وحفَّزت الهيئة العامة للرياضة الجماهير السعودية والمصرية بطريقتها الخاصة؛ حيث أعلنت قبل مباراة الشباب السعودي والنادي الأهلي المصري أن الدخول سيكون بالمجان.







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