بالصور.. الشيخ المطلق يزور حرس حدود جازان ويثمن تضحيات رجاله

المواطن - علي شيبان - جازان

استقبل قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء محيا بن عطا الله محيا العتيبي، اليوم الثلاثاء، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وذلك بحضور مساعد قائد المنطقة اللواء ناصر بن مرزوق المطيري.

واشتملت زيارة الشيخ المطلق على محاضرتين بمركز التدريب وقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، تضمنتا توجيهات وإرشادات والرد على الفتاوى وبعض الأسئلة والاستفسارات من الحضور.

واطلع الشيخ المطلق في ختام زيارته على عرض ملخص عن مجهودات وإنجازات حرس الحدود بمنطقة جازان، بحضور سعادة قائد المنطقة ومساعده ومديري الإدارات.

وأعرب الشيخ المطلق عن شكره وتقديره لرجال حرس الحدود بمنطقة جازان على جهودهم وما يقومون به من حماية للحدود والتصدي للتهريب بكافة أشكاله ومختلف أساليبه، مثمنًا تضحيات رجال حرس الحدود في دفاعهم عن حدود المملكة البرية والبحرية والذود عن حمى الوطن ومقدراته.







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