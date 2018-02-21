بالصور.. اللواء الثمالي يتفقد جناح الجوازات في الجنادرية ويشيد بالخدمات الإلكترونية المتطورة

المواطن - الرياض

أثنى نائب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله بن محمد الثمالي، على التطور التقني الذي تمثله الجوازات في خدماتها الإلكترونية للمواطن والمقيم والزائر، التي أسهمت في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لمقر معرض المديرية العامة للجوازات المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

وتجول اللواء الثمالي أثناء زيارته على أقسام وأجنحة المعرض واستمع لشرح مفصل من الزملاء المشاركين عن محتويات كل ركن، وما يقدمه للزوار من خدمات.

وقد امتدح اللواء الثمالي جميع الخدمات الإلكترونية والتعريفية المقدمة من الجوازات للزوار من خلال معرض المديرية العامة للجوازات بالجنادرية والتي تمكن الزائر من إنهاء إجراءاته في مقر المعرض.

وفي نهاية الزيارة دوّن اللواء كلمة في السجل الشرفي لكبار زوار المعرض، ثم قدّم العميد محمد السعد درعاً تذكارية لسعادته بمناسبة هذه الزيارة.







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