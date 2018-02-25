بالصور.. المنتخب السعودي يستعد لمواجهة مولدوفا

المواطن – مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة منتخب مولدوفا، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

واختتم المنتخب السعودي تدريباته على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، وبعدها أجرى الجهاز الفني مناورة على نصف مساحة الملعب.

واكتفى مهاجم المنتخب السعودي، مجاهد المنيع، بأداء تدريبات خاصة في الصالة الرياضية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في حين أجرى لاعب الوسط هتان باهبري أشعة مغناطيسية، من أجل الوقوف على حالة الإصابة التي تعرض لها في المناورة، أمس السبت.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول بقيادة بيتزي، عدة مراحل لتجهيز الأخضر لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، كما سيخوض عددًا من المباريات الودية العالمية من أجل الاستعداد جيدًا للمونديال.

ويقع المنتخب السعودي الأول في المجموعة الأولى في كأس العالم 2018، مع منتخبات روسيا، أوروجواي، ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية للبطولة أمام أصحاب الأرض.







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