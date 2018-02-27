بالصور.. المنتخب السعودي يعسكر في جدة لمواجهة العراق

المواطن - محمد سمعة

انضم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى معسكر الأخضر في جدة من أجل الاستعداد لمواجهة المنتخب العراقي غدًا.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر أن جميع اللاعبين انضموا إلى معسكر الأخضر ما عدا اللاعب حسين عبد الغني والذي رفض ناديه فيريا البلغاري التفريط فيه.

ويذكر أن المباراة ستُقام في مدينة البصرة العراقية على ملعب البصرة الدولي احتفالًا برفع الحظر الدولي من فيفا على المباريات الدولية في العراق.

وكان المنتخب السعودي هزم منتخب مولدوفا وديًا بالأمس بثلاثية دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ستسافر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة العراقية صباح الغد من أجل مواجهة منتخب العراق وديًا.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في المونديال والتي تضم منتخبات” مصر، روسيا، الأوروغواي”.







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