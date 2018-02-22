بالصور.. المنتخب السعودي يواصل تدريباته في جدة

المواطن – مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في جدة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، للمشاركة في كأس العالم 2018، المُقرر إقامته في روسيا.

وخصص المدير الفني للأخضر، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الفترة المسائية لإجراء اختبارات قياس وقوة لجميع اللاعبين في الصالة الرياضية بمقر إقامة بعثة المنتخب السعودي باستخدام أجهزة قياس متخصصة.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تدريبات الأخضر اليوم، وأشار إلى أن حراس المرمى أجروا تدريباتهم برفقة مدرب الحراس على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويواصل المنتخب السعودي الأول تدريباته، يوم غد الخميس، في حصة مسائية عند السادسة والنصف مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

يُذكر أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التحقوا بمعسكر المنتخب السعودي في جدة، بعد انتهائهم من المشاركة مع الزعيم في مباراة الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والتي خسرها الهلال بهدف دون رد.







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