بالصور.. “المواطن” ترافق لجنة التوطين في صامطة وتنفرد بقصة نجاح عباسي

المواطن - علي شيبان - جازان

تنفيذاً لتوجيه القيادة الرشيدة في توطين قطاعات العمل المختلفة تواصل لجنة التوطين واللجان التفتيشية في محافظات جازان جهودها وأعمالها الميدانية، حيث واصلت لجنة التوطين بمحافظة صامطة عملها بإشراف وتوجيه من محافظ صامطة الأستاذ محمد بن ناصر لبدة وبمرافقة “المواطن” الزيارات التفتيشية لأشهر المولات في المحافظة، والتأكد من جميع المحلات التجارية والعاملين بها.

وبدأت الجولة التفتيشية مساء الثلاثاء على أصحاب المحلات التجارية والملابس الجاهزة وضبط المخالفين وإقفال عدة محلات تجارية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً للقرارات السامية بهذا الخصوص ووفقاً للبرنامج المُعَدّ من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال الشاب حسن عباسي لـ”المواطن”: “أنصح الشباب السعودي بنظام السعودة، ممتاز جداً ويخلق التنافس في مجتمعنا ‏السعودي، ‏وأن نبتعد عن خلق الأعذار لأنفسنا، فالشارع مليء بالخيرات فلا نجعل الآخرين يرشدوننا على الفرص؛ فالفرص أمام أعيننا تنتظر روح التنافس في مجتمعنا، وفي الأخير أودّ أن أقول إن لكل مجتهد نصيباً”.

ويضيف الشاب عباسي: “وبخصوص التجارب فأنا مررت بعدة تجارب خلال عدة سنوات وفي عدة أنشطة مختلفة، ومنها نمت أفكاري ورغم الخسائر والتعب الذي مررت به ولكن لم أيأس، الفشل طريق النجاح والحمد لله فأنا الآن من نجاح إلى نجاح وذلك بفضل الله ثم بفضل اجتهادي، ومنها كونت عدة مشاريع تجارية مختلفة”.







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