بالصور.. “المواطن” ترصد أهم فعاليات مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية

المواطن - محمد سمعه ، تصوير - ماجد العقيل

أُقيمت أمس الجمعة فعاليات اليوم الأول من مهرجان الدرعية الثالث للسيارات الكلاسيكية الذي يُقام في محافظة الدرعية في المملكة.

ويضم المهرجان والمقام في ميدان البجيري عرضًا لأكثر من 550 سيارة قديمة ونادرة تعود لمُلاك سعوديين وخليجيين ومُلاك من مختلف دول العالم.

وحرصت “المواطن” على التقاط أهم الصور لتوثيق لحظات اليوم الأول من مهرجان الدرعية الثالث للسيارات الكلاسيكية، حيث تم الكشف عن أبرز السيارات الكلاسيكية المتواجدة في المعرض، بالإضافة إلى التركيز على الحضور الجماهيري.

ويُذكر أن المهرجان يتضمن مسابقات وجوائز 14 فئة كلاسيكية من السيارات، كما يتضمن عرض قطع غيار للسيارات القديمة وفعاليات أخرى مثل خيمة لقاء وحوار الهواة وخيمة للعوائل ومسابقات للأطفال وعربات للأطعمة.

ويستمر المهرجان إلى مساء اليوم السبت حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة.







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